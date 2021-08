Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 21 agosto 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Altri 364 nuovi casi sono stati rilevati in Puglia nel penultimo sabato di agosto: 79 nella provincia di Bari, 118 nella provincia di Bat, 16 nella provincia di Brindisi, 49 nella provincia di Foggia, 82 nella provincia di Lecce, 19 nella provincia di Taranto, 1 di provincia di residenza non nota. Oltre 16800 i tamponi processati, il tasso di positività è del 2,2%.

Con il decesso registrato oggi, salgono a 6691 le vittime dall'inizio dell'emergenza epidemiologica.

Le persone attualmente positive sono 4505, mentre si osserva un aumento dei ricoverati, 163 in area non critica (+7 rispetto a ieri) e 24 in terapia intensiva (+2). Nella giornata di oggi è stata superata la soglia delle 250mila persone guarite.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 3.157.039 test per l'infezione da Covid, 261.236 sono i casi accertati in Puglia, così suddivisi: 96847 nella provincia di Bari, 26944 nella provincia di Bat, 20660 nella provincia di Brindisi, 46126 nella provincia di Foggia, 29068 nella provincia di Lecce, 40210 nella provincia di Taranto, 941 fuori regione, 440 di provincia di residenza non nota.