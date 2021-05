Coronavirus, 85 casi nel Foggiano: in Puglia tasso di positività stabile sotto il 5%

Resta stabile il tasso di positività in Puglia. Nella giornata di oggi 386 casi positivi sono stati individuati su un totale di 8.679 test per l'infezione da Covid-19 (tasso di positività del 4,4%): 81 in provincia di Bari, 43 in provincia di Brindisi, 61 nella provincia BAT, 85 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Risale il dato dei decessi, altri 30 quelli registrati oggi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Quasi 2mila le guarigioni accertate oggi, che comportano un’altra drastica riduzione dei casi attivi (-1556 rispetto a ieri) e dei positivi in isolamento domiciliare. Si avvicina progressivamente a scendere sotto quota 1000 anche il dato dei ricoverati (1027 quelli registrati oggi, 91 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.415.076 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 247.720 così suddivisi: 93.840 nella Provincia di Bari, 24.803 nella Provincia di Bat, 18.902 nella Provincia di Brindisi, 44.348 nella Provincia di Foggia, 25.937 nella Provincia di Lecce, 38.722 nella Provincia di Taranto, 790 attribuiti a residenti fuori regione, 378 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico di giovedì 20 maggio 2021.