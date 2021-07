Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Nella giornata di oggi sono stati registrati 80 di positività al Covid-19 in Puglia, su un totale di 7764 tamponi proccessati: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione. Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno resta di 80 casi.

Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.789.492 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.323, così suddivisi: 95.413 nella Provincia di Bari, 25.639 nella Provincia di Bat, 19.916 nella Provincia di Brindisi, 45.280 nella Provincia di Foggia, 27.253 nella Provincia di Lecce, 39.616 nella Provincia di Taranto, 833 attribuiti a residenti fuori regione, 373 provincia di residenza non nota.

I pazienti guariti sono 245.889, mentre i casi attualmente positivi sono 1.775.