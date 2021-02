Covid: stabile la circolazione del virus in Puglia, oggi 905 nuovi casi su 9800 tamponi. 33mila gli attualmente positivi

905 casi su 9800 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati oggi 20 febbraio 2021 in Puglia. Di questi 368 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia Bat, 118 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 177 in provincia di Taranto e un residente fuori regione.

Sono stati registrati 23 decessi: 5 in provincia di Bari, 8 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, uno fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.487.903 test, 102.858 sono i pazienti guariti, 33.084 sono i casi attualmente positivi e 1415 gli ospedalizzati. Sono invece sette i comuni covid-free in Capitanata.