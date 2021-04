Coronavirus: 1180 nuovi contagi in Puglia, 194 nel Foggiano. Calano casi attivi e ricoverati

Coronavirus in Puglia, sono 1180 le nuove positività rilevate oggi in Puglia su 13.376 tamponi processati: 267 nella provincia di Bari, 216 nella provincia di Bat, 159 nella provincia di Brindisi, 194 nella provincia di Foggia, 128 nella provincia di Lecce, 215 nella provincia di Taranto, 4 casi fuori regione. Tre casi di provincia non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono 24 i decessi accertati oggi (10 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto), per un totale di 5508 morti dall'inizio dell'emergenza.

Con i 1783 di oggi, sale a 166.688 il numero di pazienti guariti. Cala per il sesto giorno consecutivo il dato dei casi attivi, che scendono sotto quota 50mila (49.799). I ricoverati passano da 2157 a 2153.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.103.967 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 221.995 così suddivisi: 85.971 nella Provincia di Bari, 21.705 nella Provincia di Bat, 16.370 nella Provincia di Brindisi, 40.431 nella Provincia di Foggia, 21.627 nella Provincia di Lecce, 34.822 nella Provincia di Taranto, 735 attribuiti a residenti fuori regione, 334 provincia di residenza non nota.