Coronavirus, altri 4 morti e 169 casi in provincia di Foggia. In Puglia 626 contagi con oltre 2mila tamponi in meno

Coronavirus in Puglia. Non si abbassa la curva dei contagi. Rispetto alla giornata di ieri si registra sì una lieve flessione nei casi, ma con oltre 2mila tamponi in meno. Nella giornata di oggi, infatti, su 4.060 test, si sono registrati 626 casi (ieri 680 su 6.533 test, ndr): 206 in provincia di Bari, 71 in provincia BAT, 47 in provincia di Brindisi, 169 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 41 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione.

Resta alto il numero delle vittime, 9 quelle registrate oggi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia.

Per quanto riguarda i casi attivi, a oggi sono 12.569 le persone positive, a fronte di 6.619 pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.928, così suddivisi: 8.044 nella provincia di Bari, 2.187 nella Bat, 1.347 nella provincia di Brindisi, 4.810 nella provincia di Foggia, 1.447 nella provincia di Lecce, 1.949 nella provincia di Taranto, 144 attribuiti a residenti fuori regione.