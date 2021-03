Bollettino drammatico in Puglia, 40 morti e 1.021 casi: nel Foggiano altri 137 nuovi positivi

Sono 1.021 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 individuati oggi in Puglia, su un totale di 9.322 tamponi processati: 410 in provincia di Bari, 134 in provincia di Brindisi, 105 nella provincia BAT, 137 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività è dell'11%.

Altissimo il dato dei decessi, ben 40, dei quali 12 nella provincia di Foggia, 11 nel Barese, 10 nella Bat, 1 nella provincia di Brindisi, 1 nel Leccese, 4 nel Tarantino e 1 fuori regione.

Sale a 33.111 il dato dei casi attivi, 149 in più rispetto a ieri. Risalgono anche i pazienti ricoverati (1.432 contro i 1.422 registrati ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.571.274 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 148.702, così suddivisi: 57.057 nella Provincia di Bari, 15.761 nella Provincia di Bat, 10.989 nella Provincia di Brindisi, 29.750 nella Provincia di Foggia, 12.629 nella Provincia di Lecce, 21.749 nella Provincia di Taranto, 588 attribuiti a residenti fuori regione, 179 di residenza non nota.