Coronavirus, altra giornata critica per la Capitanata: 10 morti e 154 casi. In Puglia oltre 1200 contagi

Sono 1.263 i casi positivi registrati oggi in Puglia su 9.386 test per l'infezione da Covid-19: 555 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 189 nella provincia BAT, 154 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Ancora una volta la provincia di Foggia paga il prezzo più alto in termini di vite umane: 10 le vittime registrate oggi su un totale di 28. Nelle province di Bari (5), Brindisi (4), Bat (1), Lecce (2) e Taranto (6) gli altri decessi registrati oggi.

I casi attivi raggiungono quota 28.500, mentre i pazienti guariti sono 9.734.