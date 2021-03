Coronavirus, 2 morti e 270 nuovi contagiati in Capitanata: in Puglia quasi 1.800 casi, salgono ancora i ricoverati

Altri 1.785 nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia, su un totale di 11.636 tamponi processati: 652 in provincia di Bari, 154 marin provincia di Brindisi, 147 nella provincia BAT, 270 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 315 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sono 27 i decessi accertati, dei quali 10 nel Barese, 1 nel Brindisino, 6 nella Bat, 2 nel Foggiano, 3 nel Leccese e 5 in provincia di Taranto.

I pazienti guariti arrivano a quota 127.409, mentre i casi attivi salgono a 41.170 (663 rispetto a ieri). Nella giornata di oggi si registra un nuovo balzo in avanti dei pazienti ospedalizzati: ben 1.844, ovvero 43 in più rispetto alla giornata di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.742.669 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 173.000, così suddivisi: 67.667 nella Provincia di Bari, 17.431 nella Provincia di Bat, 12.529 nella Provincia di Brindisi, 32.919 nella Provincia di Foggia, 15.509 nella Provincia di Lecce, 26.039 nella Provincia di Taranto, 642 attribuiti a residenti fuori regione, 264 di residenza non nota.