Coronavirus, solo 12 casi nel Foggiano: in Puglia continua il calo dei ricoverati e dei casi attivi

Sale, seppur di un solo punto percentuale (4,5%), il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi i casi rilevati sono stati 433 su un totale di 9.610 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus: 160 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 61 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

In calo il numero dei decessi, 8 quelli registrati oggi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Oltre 1400 i guariti di oggi, che comportano una altra netta riduzione dei casi attivi, scesi a 35761 (-1028 rispetto a ieri). Continuano anche a svuotarsi i reparti Covid della Puglia, dove attualmente risultano ricoverate 1118 persone (-41 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.406.397 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 247.334 così suddivisi: 93.759 nella Provincia di Bari, 24.742 nella Provincia di Bat, 18.859 nella Provincia di Brindisi, 44.263 nella Provincia di Foggia, 25.853 nella Provincia di Lecce, 38.691 nella Provincia di Taranto, 790 attribuiti a residenti fuori regione, 377 di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico di mercoledì 19 maggio 2021.