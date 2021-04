Coronavirus, 131 casi e 6 morti in Capitanata: in Puglia tasso di positività sotto il 10%

Sono 584 i casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia su un totale di 6130 tamponi processati: 278 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 131 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Se i casi calano, anche per via del minor numero di tamponi, resta alto il dato dei decessi: 46 quelli registrati oggi, la metà dei quali nel Barese (23). A questi si aggiungono 3 morti nel Brindisino, 2 nella Bat, 6 nel Foggiano, 7 nel Leccese e 5 nel Tarantino.

Oltre 1500 i guariti, che determinano un calo netto dei casi attualmente positivi (50426 contro i 51438 di ieri). In flessione, per il secondo giorno consecutivo, anche il numero dei pazienti ospedalizzati, sceso da 2174 a 2157.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2090591 tamponi, il totale di casi rilevati è di 220815 così suddivisi: 85.704 nella Provincia di Bari, 21.489 nella Provincia di Bat, 16.211 nella Provincia di Brindisi, 40.237 nella Provincia di Foggia, 21.499 nella Provincia di Lecce, 34.607 nella Provincia di Taranto, 731 attribuiti a residenti fuori regione, 337 provincia di residenza non nota.