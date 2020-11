Coronavirus, altri 14 morti e 228 casi in Capitanata: in Puglia 1.368 casi su oltre 10mila tamponi

Altri 1.368 casi sono stati registrati oggi in Puglia su 10.265 test per l'infezione da Covid-19 (record assoluto): 612 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 158 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.

Anche oggi in Capitanata si registra il numero più alto di decessi, ben 14 sui 28 totali. Le altre vittime sono state registrate nelle province di Bari (7), Bat (1), Brindisi (1) e Lecce (5).

Salgono a 9.365 i pazienti guariti, mentre i casi attivi sono 27.614.