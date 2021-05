Coronavirus, 24 casi e 2 decessi nel Foggiano: in Puglia positivo il 3,5% dei tamponi processati

Sono 407 i nuovi casi rilevati oggi su oltre 11600 tamponi. Scende di altre 64 unità il dato dei ricoverati (1159 vs 1223), così come continua a calare in maniera consistente il numero dei casi attivi (-838 rispetto a ieri)

Sono 407 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia, su un totale di 11684 tamponi processati: 125 in provincia di Bari, 58 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia BAT, 24 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 51 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Il tasso di positività è del 3,5%.

Sono stati registrati 21 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Scende di altre 64 unità il dato dei ricoverati (1159 vs 1223), così come continua a calare in maniera consistente il numero dei casi attivi (-838 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.396.787 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 246.901 così suddivisi: 93.599 nella Provincia di Bari, 24.664 nella Provincia di Bat, 18.814 nella Provincia di Brindisi, 44.251 nella Provincia di Foggia, 25.778 nella Provincia di Lecce, 38.630 nella Provincia di Taranto, 788 attribuiti a residenti fuori regione, 377 di residenza non nota.