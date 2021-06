Coronavirus, 19 nuovi positivi e 1 morto nel Foggiano: in Puglia i casi attivi scendono sotto quota 10mila

Sono 106 i nuovi casi positivi rilevati oggi in Puglia, su un totale di 6893 tamponi processati: 23 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 20 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.

Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce.

Continua la discesa dei casi attualmente positivi, scesi sotto quota 10mila (9343) dopo quasi otto mesi. Calano anche i ricoverati, giunti a quota 225. Quasi mille (990) le guarigioni accertate oggi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.603.966 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.757 così suddivisi: 95.056 nella Provincia di Bari, 25.554 nella Provincia di Bat, 19.687 nella Provincia di Brindisi, 45.107nella Provincia di Foggia, 26.852 nella Provincia di Lecce, 39.324 nella Provincia di Taranto, 806 attribuiti a residenti fuori regione, 371 provincia di residenza non nota.