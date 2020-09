Coronavirus, lieve calo dei contagi in Puglia: 63 positivi (6 in Capitanata) e 1 morto

Si registra un calo dei contagi in Puglia, rispetto alla giornata di ieri. Su 4.011 test effettuati, si i casi accertati oggi sono 63: 33 nella provincia di Bari, 4 nella provincia di Bat, 4 nella provincia di Brindisi, 6 nel Foggiano, 6 nella provincia di Lecce, 10 in quella di Taranto, dove si è anche registrato l'unico decesso della giornata.

I positivi salgono a 1.915, dei quali 1.701 in isolamento domiciliare e 214 ricoverati in ospedale. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 364.798 test e i casi confermati sono stati 6.752, così suddivisi: 2.605 nella provincia di Bari, 540 nella Bat, 749 nella provincia di Brindisi, 1.583 nel Foggiano, 738 nel Leccese, 484 nella provincia di Taranto. 52 sono i casi attribuiti a residenti fuori regione, 1 di provincia non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.