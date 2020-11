Coronavirus, nel Foggiano 16 morti e 182 casi. Numeri drammatici in Puglia: 1234 positivi e 36 vittime

Non si abbassa la curva di contagi in Puglia. Malgrado un minor numero di tamponi rispetto a quelli processati nei giorni scorsi, su 6.228 test sono risultate positive ben 1.234 persone: 495 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 124 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 94 in provincia di Lecce, 245 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Altissimo il dato dei decessi: ancora una volta il numero più alto è stato accertato in Capitanata, dove le vittime registrate sono ben 16. Le altre 20 vittime si sono registrate nel Barese (8), nel Brindisino (3), nella Bat (2), in provincia di Taranto (6), e 1 fuori regione.

Sale a 26.607 il numero dei soggetti attualmente positivi, 9.052 sono le persone guarite dall'infezione da Covid.