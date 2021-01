Coronavirus, altri 9 decessi nel Foggiano con 193 nuovi contagi. In Puglia 908 casi e 25 morti

Lieve flessione dei contagi in Puglia, a fronte, però, di un netto calo dei tamponi processati, come accade sempre durante il fine settimane. Sono 908 le persone pugliesi trovate positive all'infezione da Covid, su un totale di 7.572 tamponi processati: 411 in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 98 nella provincia BAT, 193 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 65 in provincia di Taranto. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Non si abbassa, invece, il numero delle vittime, 25 quelle accertate oggi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Con i 766 accertati oggi, raggiungono quota 50.458 i pazienti guariti, mentre i casi attivi salgono a 56.120, dei quali 1.545 ricoverati in ospedale (+16 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.181.733 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 109.428, così suddivisi: 41.877 nella Provincia di Bari, 12.469 nella Provincia di Bat, 7.981 nella Provincia di Brindisi, 23.544 nella Provincia di Foggia, 8.802 nella Provincia di Lecce, 14.082 nella Provincia di Taranto, 566 attribuiti a residenti fuori regione, 107 di residenza non nota.