Coronavirus, 2 morti e 98 nuovi casi nel Foggiano: in Puglia 883 positivi su oltre 10mila tamponi

Sono 883 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19, registrati oggi in Puglia, su 10.374 tamponi processati: 342 nella provincia di Bari, 89 nella provincia di Bat, 80 nella provincia di Brindisi, 98 nella provincia di Foggia, 72 nella provincia di Lecce, 197 nella provincia di Taranto, 3 attribuiti a residenti fuori regione, 2 di residenza non nota.

Sono invece 17 i decessi (7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione) che fanno salire il numero totale delle vittime a 3.672.

Ben 2.020 i pazienti guariti oggi, per un totale di 95.372 persone che hanno superato l'infezione. Scende ancora il dato dei casi attivi (38.034, oltre 1.100 in meno rispetto a ieri) e dei ricoverati, giunto a 1.470, dieci in meno rispetto alla giornata di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.458.849 test, il totale dei casi confermati è di 137.078, così suddivisi: 51.995 nella provincia di Bari, 14.804 nella provincia di Bat, 10.100 nella provincia di Brindisi, 28.194 nella provincia di Foggia, 11.589 nella provincia di Lecce, 19.677 nella provincia di Taranto, 571 attribuiti a residenti fuori regione, 148 di residenza non nota.