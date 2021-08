Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Su 13287 tamponi processati, sono 165 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia: 19 nella provincia di Bari, 33 nella provincia di Bat, 13 nelle province di Brindisi e Foggia, 59 nella provincia di Lecce, 25 nella provincia di Taranto, 1 attribuito a un residente fuori regione e 2 di provincia non nota. Sono 2 le persone decedute. Scende all'1,2% il tasso di positività, così come l'incidenza che passa dai 48 casi per 100mila abitanti rilevati ieri, ai 44,2 di oggi.

Resta pressoché invariato il numero dei ricoverati, giunti a quota 160 (ieri erano 159), dei quali 137 in area non critica e 23 in terapia intensiva. Per la prima volta dopo 21 giorni si registra nuovamente il segno meno tra i casi attivi, passati da 4235 a 4201. Sale a 249065 il numero di persone guarite (197 quelle registrate oggi).

Dall'inizio dell'emergenza, in Puglia sono stati eseguiti 3.098.711 test per l'infezione da Covid e i casi totali sono 259950, così suddivisi: 96585 nella provincia di Bari, 26605 nella provincia di Bat, 20544 nella provincia di Brindisi, 45981 nella provincia di Foggia, 28746 nella provincia di Lecce, 40133 nella provincia di Taranto, 918 fuori regione e 438 di residenza non nota.