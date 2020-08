Coronavirus, la Puglia torna a respirare un po': solo quattro casi di cui uno in provincia di Foggia

“Oggi in provincia di Foggia si registra un solo nuovo caso, di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale per il quale è stata attivata la sorveglianza attiva e il tracciamento dei contatti stretti”. Così il direttore generale della Asl di Foggia, Vito Piazzolla.

Su 920 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, oggi 17 agosto 2020, sono stati registrati quattro casi positivi di cui tre in provincia di Bari e uno in Capitanata. Un decesso in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 268294 test mentre i pazienti guariti sono 3982, gli attualmente positivi 325 sui complessivi 4862 dall'inizio dell'emergenza ad oggi così suddivisi: 1589 nella Provincia di Bari; 390 nella Provincia di Bat; 681 nella Provincia di Brindisi; 1268 nella Provincia di Foggia; 610 nella Provincia di Lecce; 290 nella Provincia di Taranto e 34 attribuiti a residenti fuori regione.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17-08-2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/jC6Gn