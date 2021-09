Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Picco settimanale di contagi in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati individuate 248 nuove positività a fronte di quasi 14mila tamponi processati (tasso di positività dell'1,8%). Anche oggi il numero più alto di contagi è stato rilevato nella provincia di Lecce (59 casi), sei in più della provincia di Bari. Nella Bat sono 32 i nuovi positivi, 40 nel Brindisino, 43 nel Foggiano e 14 nella provincia di Taranto. Infine, si segnalano altri 5 positivi residenti fuori regione e 2 di provincia ancora da identificare. Una la vittima accertata, per un totale di 6759 decessi, registrati dall'inizio dell'emergenza.

Resta pressoché stabile l'andamento dei ricoverati: sono 184 le persone in area non critica (-2 rispetto a ieri), mentre passano da 19 a 20 i positivi in terapia intensiva. Si registra inoltre un lieve aumento dei casi attivi (3368 vs 3353), mentre altre 232 persone sono ufficlamente guarite dall'infezione.