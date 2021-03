Coronavirus, 94 nuovi positivi e un decesso nel Foggiano: in Puglia oltre 1.100 casi, non si arresta l'aumento dei ricoverati

Poco meno di 11mila i tamponi processati oggi, per un totale di 1.126 casi positivi all'infezione da Covid-19 in Puglia: 445 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 131 nella provincia BAT, 94 in provincia di Foggia, 195 in provincia di Lecce, 189 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività è del 10,3%.

Sono stati registrati 30 decessi: 23 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Poco più di mille i pazienti guariti, mentre sale di 91 unità il dato dei casi attivi (39.214). Si registra un nuovo aumento dei pazienti ricoverati, giunti a quota 1.750: era dal 12 dicembre del 2020 che non si registrava un dato simile.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.707.351 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 167.399 così suddivisi: 65.397 nella Provincia di Bari, 17.051 nella Provincia di Bat, 12.098 nella Provincia di Brindisi, 32.089 nella Provincia di Foggia, 14.832 nella Provincia di Lecce, 25.048 nella Provincia di Taranto, 632 attribuiti a residenti fuori regione, 252 di residenza non nota.