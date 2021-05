Coronavirus: 74 nuovi contagi nel Foggiano. In Puglia incidenza a 93.3, la più bassa dall'inizio dell'anno

In calo, seppur lieve, i casi attivi (38718 vs 38736) e i ricoverati, giunti a quota 1251. Con i casi rilevati oggi, la Puglia chiude la settimana con una incidenza di 93,3 casi per 100mila abitanti, la più bassa mai registrata nel 2021

Coronavirus in Puglia, nella giornata di oggi sono 404 i nuovi casi individuati su 6895 casi: 95 nella provincia di Bari, 41 nella BAt, 38 nella provincia di Brindisi, 74 nella provincia di Foggia, 131 nel Leccese, 23 nella provincia di Taranto, 1 caso fuori regione e uno di provincia non nota. Con i casi rilevati oggi, la Puglia chiude la settimana con una incidenza di 93,3 casi per 100mila abitanti, la più bassa mai registrata nel 2021.

Sono 8 i decessi accertati (numero più basso registrato negli ultimi 83 giorni): 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia.

In calo, seppur lieve, i casi attivi (38718 vs 38736) e i ricoverati, giunti a quota 1251.

Dall'inizio dell'emergenza sono 246.349 i casi confermati in Puglia, così suddivisi: 93451 nella provincia di Bari, 24582 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 18733 nella provincia di Brindisi, 44194 nella provincia di Foggia, 25649 nella provincia di Lecce, 38576 nella provincia di Taranto, 787 attribuiti a residenti fuori regione e 377 di residenza non nota.