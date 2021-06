Coronavirus, 27 nuovi positivi e nessun decesso nel Foggiano: in Puglia calano ancora i ricoverati

Nella giornata di oggi in Puglia, sono stati registrati 7650 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 112 casi positivi: 17 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 27 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto.

Scendono a 252 i positivi ospedalizzati, mentre i casi attivi sono 11029 (-282 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.590.229 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.561 così suddivisi: 95.013 nella Provincia di Bari, 25.535 nella Provincia di Bat, 19.646 nella Provincia di Brindisi, 45.082 nella Provincia di Foggia, 26.816 nella Provincia di Lecce, 39.294 nella Provincia di Taranto, 806 attribuiti a residenti fuori regione, 369 provincia di residenza non nota.