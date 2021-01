Coronavirus, 3 morti e 217 casi nel Foggiano: in Puglia 1.123 nuovi positivi su oltre 10mila tamponi

Su 10.600 tamponi processati, sono 1.123 i nuovi casi positivi all'infezione da Covid-19 riscontrati oggi in Puglia: 406 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 217 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Con i 927 accertati oggi, salgono a 49.692 i pazienti guariti, mentre i salgono ancora i casi attualmente positivi, che nella giornata di oggi hanno superato quota 56mila. Rispetto a ieri risalgono di 7 unità (1.529) i pazienti ricoverati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.174.161 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 108.520, così suddivisi: 41.466 nella Provincia di Bari, 12.371 nella Provincia di Bat, 7.939 nella Provincia di Brindisi, 23.351 nella Provincia di Foggia, 8.702 nella Provincia di Lecce, 14.017 nella Provincia di Taranto, 566 attribuiti a residenti fuori regione, 108 di residenza non nota.