Coronavirus, 121 casi e 3 morti nel Foggiano. In Puglia calano i contagi, ma con quasi 4mila tamponi in meno

Sono 905 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia: 201 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 217 nella provincia BAT, 121 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 124 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. Un calo significativo rispetto alla giornata di ieri, ma ottenuto con quasi 4mila tamponi in meno (6.070 contro i 9.745 di ieri).

Sono 12 i decessi, 5 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Il numero degli attualmente positivi aumenta di oltre 700 unità, raggiungendo quota 24.702, mentre i guariti salgono a 8.751.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 662.417 test, i casi confermati sono 34.438 così suddivisi: 13.574 nella provincia di Bari, 3.829 nella provincia di Bat, 2.353 nella provincia di Brindisi, 8.041 nella provincia di Foggia, 2.601 nella provincia di Lecce, 3.771 nella provincia di Taranto, 258 attribuiti a residenti fuori regione, 11 di residenza non nota.