Coronavirus, 17 casi e una vittima nel Foggiano: in Puglia oltre 1400 nuove guarigioni

Sono 169 i nuovi casi rilevati in Puglia su oltre 8mila test. Il numero di casi attivi scende sotto quota 12mila (11311). Altro calo anche per i ricoverati, passati da 283 a 269

Sono 169 i nuovi casi di positività all’infezione da Covid rilevati oggi in Puglia su un totale di 8053 tamponi processati (tasso di positività del 2,1%): 60 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 32 nella provincia BAT, 17 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Ben 1440 le guarigioni registrate oggi, mentre il numero di casi attivi scende sotto quota 12mila (11311). Altro calo anche per i ricoverati, passati da 283 a 269.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.582.579 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.449 così suddivisi: 94.996 nella Provincia di Bari, 25.531 nella Provincia di Bat, 19.645 nella Provincia di Brindisi, 45.055 nella Provincia di Foggia, 26.800 nella Provincia di Lecce, 39.252 nella Provincia di Taranto, 804 attribuiti a residenti fuori regione, 366 di residenza non nota.