Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 15 agosto 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Coronavirus in Puglia: 11910 tamponi processati oggi in Puglia, dove sono stati registrati 184 nuovi contagi. Di questi, 46 sono stati rilevati nella provincia di Bari, 48 nella Bat, 8 nella provincia di Brindisi, 31 nella provincia di Foggia, 41 nella provincia di Lecce, 7 nel Tarantino, 3 fuori regione. Si registra anche una persona deceduta, che fa salire il totale della vittime a 6682.

Le persone attualmente positive sono 4208, delle quali 128 in area non critica e 22 in terapia intensiva. Sale a 248792 il dato delle persone guarite.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.079.519 tamponi, i casi totali accertati sono 259682 così suddivisi: 96552 nella provincia di Bari, 26563 nella provincia di Bat, 20508 nella provincia di Brindisi, 45947 nella provincia di Foggia, 28656 nella provincia di Lecce, 40106 nella provincia di Taranto, 915 fuori regione e 435 di provincia in via di definizione.