Coronavirus, un morto e 238 casi nel Foggiano: sale ancora il tasso di positività e il numero dei ricoverati

Su 8.951 tamponi processati sono 1.542 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid registrati oggi in Puglia: 687 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 94 nella provincia BAT, 238 in provincia di Foggia, 173 in provincia di Lecce, 215 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività è del 17,2%, il più alto registrato negli ultimi 62 giorni.

Sono stati registrati 9 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Cresce ancora il dato dei casi attivi che oggi sono 39.142, così come quello dei ricoverati giunti a 1.632.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.691.681 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 165.558 così suddivisi: 64.595 nella Provincia di Bari, 16.901 nella Provincia di Bat, 11.967 nella Provincia di Brindisi, 31.879 nella Provincia di Foggia, 14.510 nella Provincia di Lecce, 24.835 nella Provincia di Taranto, 626 attribuiti a residenti fuori regione, 245 di residenza non nota.