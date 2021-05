Coronavirus, Foggia la provincia con meno contagi: dopo due mesi casi attivi sotto quota 40mila

In Capitanata sono stati registrati solo 49 contagi, 591 in tutta la Puglia con 23 decessi. Per quanto concerne i ricoverati, si registra una ulteriore flessione rispetto a ieri (-62). Con i 1621 di oggi, la Puglia si avvicina ai 200mila guariti

Resta stabile la curva dei contagi in Puglia, dove oggi sono stati rilevati 51 positivi su 9827 tamponi processati: 131 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 49 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 86 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Il tasso di positività resta al 6%.

Sono, invece, 23 le persone decedute: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dopo circa due mesi torna sotto quota 40mila il dato dei casi attivi. Per quanto concerne i ricoverati, si registra una ulteriore flessione rispetto a ieri (-62). Con i 1621 di oggi, la Puglia si avvicina ai 200mila guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.363.894 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 245.378 così suddivisi: 93.236 nella Provincia di Bari, 24.474 nella Provincia di Bat, 18.628 nella Provincia di Brindisi, 43.984 nella Provincia di Foggia, 25.413 nella Provincia di Lecce, 38.482 nella Provincia di Taranto, 786 attribuiti a residenti fuori regione, 375 di residenza non nota.