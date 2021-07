Coronavirus, un solo caso e nessun decesso nel Foggiano: in Puglia lieve aumento dei ricoverati

Coronavirus in Puglia, oggi sono stati registrati 44 casi positivi su 6083 tamponi processati: 9 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 1 caso precedentemente attribuito a provincia non nota, e stato classificato oggi, per cui il totale odierno resta 44. Scende allo 0,7% il tasso di positività.

Sono stati registrati 3 decessi in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.754.985 test. I pazienti guariti sono 245.654, mentre 1.647 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.957, così suddivisi: 95.322 nella Provincia di Bari, 25.620 nella Provincia di Bat, 19.866 nella Provincia di Brindisi, 45.219 nella Provincia di Foggia, 27.142 nella Provincia di Lecce, 39.591 nella Provincia di Taranto, 821 attribuiti a residenti fuori regione, 376 provincia di residenza non nota.