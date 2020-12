Coronavirus, altri 262 nuovi contagiati e 8 morti nel Foggiano: in Puglia 656 casi su quasi 5mila tamponi

Su 4.878 tamponi processati, sono 656 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati oggi in Puglia: 212 in provincia di Bari, 43 in provincia di Brindisi, 61 nella provincia BAT, 262 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota.

Sono 24 le persone decedute: alle 8 vittime registrate nel Foggiano, si aggiungono le 6 della provincia di Bari, le 7 della Bat, le 2 del Tarantino e un decesso nella provincia di Lecce.

Sale a 520.32 il dato degli attualmente positivi: di questi, 1.735 sono ricoverati (3 in meno rispetto a ieri) e 50.297 in isolamento domiciliare. Sono 19.638 le persone guarite.