Coronavirus, solo 56 casi nel Foggiano: in Puglia 1488 nuovi positivi, ma nuovo calo dei ricoverati

Su 13647 tamponi processati sono 1488 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 riscontrati oggi in Puglia: 655 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 155 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 140 in provincia di Lecce, 368 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Si registrano altri 39 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Quasi 1300 i pazienti guariti, mentre i casi attivi salgono a 51789 (+155 rispetto a ieri). Per il secondo giorno consecutivo si registra una riduzione dei pazienti ospedalizzati arrivati a quota 2205.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test, il totale dei casi positivi accertati è di 214.024, così suddivisi: 83143 nella Provincia di Bari, 20190 nella Provincia di Bat, 15726 nella Provincia di Brindisi, 39011 nella Provincia di Foggia, 20789 nella Provincia di Lecce, 33405 nella Provincia di Taranto, 720 attribuiti a residenti fuori regione, 320 di residenza non nota.