Coronavirus, altri 180 casi e 2 decessi in Puglia: la Capitanata supera i 2.400 contagi

Sono 180 le persone positive all'infezione da Covid riscontrate oggi in Puglia, su 5.588 test effettuati: 90 nella provincia di Bari, 18 nella provincia di Bat, 1 nella provincia di Brindisi, 40 nella provincia di Foggia, 7 nella provincia di Lecce e 18 nella provincia di Taranto. Ci sono inoltre 2 casi fuori regione e altrettanti di residenza non nota. Sono 2 anche i decessi (1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto).

I pazienti guariti salgono a 5.235, mentre i casi attivi aggiornati sono 3.998, di cui 3.665 in isolamento fiduciario e 333 ricoverati in ospedale.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 461.971 test, i casi confermati sono 5.235, così suddivisi: 3.995 nella provincia di Bari, 914 nella provincia di Bat, 804 nella provincia di Brindisi, 2.407 nella provincia di Foggia, 900 nella provincia di Lecce, 748 nella provincia di Taranto, 77 attribuiti fuori regione, 4 di provincia non nota.