Coronavirus, altri 12 morti nel Foggiano con 269 nuovi casi. In Puglia 1.350 positivi e 22 vittime

È di 1.350 casi positivi, su 8.461 test, il bilancio del bollettino odierno diramato dalla Regione Puglia: 472 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 269 in provincia di Foggia, 113 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 22 decessi: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Foggia.

Salgono a 22.511 i pazienti attualmente positivi, mentre sono 8.324 le persone che hanno superato l'infezione.

Dall'inizio dell'emergenza sono 31.792 i casi totali accertati, così suddivisi: 12.789 nella provincia di Bari, 3.433 nella provincia di Bat, 2.189 nella provincia di Brindisi, 7.396 nella provincia di Foggia, 2.356 nella provincia di Lecce, 3.385 nella provincia di Taranto, 240 attribuiti fuori regione, 4 di residenza non nota.