Coronavirus, 190 casi e 2 morti nel Foggiano. In Puglia altri 1.700 contagi e 34 ricoverati in più

Altri 1.700 casi sono stati registrati oggi in Puglia, su un totale di 10.322 tamponi processati: 778 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia BAT, 190 in provincia di Foggia, 216 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.Il tasso di positività è al 16,5%, il più alto dallo scorso 14 gennaio.

Sono invece 23 i decessi accertati: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Oltre mille casi attivi in più rispetto alla giornata di ieri, mentre si registrano altri 34 nuovi ricoverati per un totale di 1.617 pazienti ospedalizzati, il numero più alto registrato da un mese a questa parte.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.682.730 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 164.016 così suddivisi: 63.908 nella Provincia di Bari, 16.807 nella Provincia di Bat, 11.840 nella Provincia di Brindisi, 31.641 nella Provincia di Foggia, 14.337 nella Provincia di Lecce, 24.620 nella Provincia di Taranto, 623 attribuiti a residenti fuori regione, 240 provincia di residenza non nota.