Coronavirus, dopo otto mesi non si registrano decessi in Puglia: 18 nuovi casi nel Foggiano

Scende all'1,8% il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 73 casi positivi, su 4001 tamponi processati: 13 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 8 nella provincia BAT, 18 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi. Non capitava dal 7 ottobre scorso.

Altri 668 guariti sono stati rilevati oggi, che fanno scendere i casi attivi a 13217. Lieve discesa anche dei ricoverati (-5 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.571.121 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.233, così suddivisi: 94928 nella Provincia di Bari, 25498 nella Provincia di Bat, 19608 nella Provincia di Brindisi, 45029 nella Provincia di Foggia, 26776 nella Provincia di Lecce, 39223 nella Provincia di Taranto, 803 attribuiti a residenti fuori regione, 368 provincia di residenza non nota.