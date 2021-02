Coronavirus, 3 morti e 272 casi in Capitanata: in Puglia 945 nuovi positivi su oltre 9mila tamponi

Coronavirus in Puglia: si conferma un rapporto del 10% tra i tamponi processati e le positività riscontrate. Nella giornata di oggi sono 945 i nuovi contagiati, su un totale 9.347 test: 315 in provincia di Bari, 66 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, 272 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

Sono 28 le persone decedute: 5 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Sono invece 995 i pazienti guariti che fanno salire a 89.320 il numero totale di guarigioni dall'inizio dell'emergenza. Scende a 41.522 il numero degli attualmente positivi, così come i ricoverati (1.548 contro i 1.596 di ieri) e le persone in isolamento, che scendono sotto quota 40mila, evento che non si verificava dal 3 dicembre scorso.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.428.130 test, il totale di casi positivi in Puglia è di 134.424, così suddivisi: 50.990 nella Provincia di Bari,

14.597 nella Provincia di Bat, 9.831 nella Provincia di Brindisi, 27.790 nella Provincia di Foggia, 11.382 nella Provincia di Lecce, 19.132 nella Provincia di Taranto, 558 attribuiti a residenti fuori regione, 144 di residenza non nota.