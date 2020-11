Coronavirus, 12 morti e 232 nuovi positivi in Capitanata: in Puglia altro record di contagi (1.434) e oltre 21mila casi attivi

Nuovo record di casi giornalieri si è registrato oggi in Puglia, dove ben 1.434 persone sono risultate positive all'infezione da Covid: 679 in provincia di Bari, 54 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia BAT, 232 in provincia di Foggia, 121 in provincia di Lecce, 183 in provincia di Taranto, 15 residenti fuori regione.

Altissimo anche il dato dei decessi, ben 39: 10 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Sale ancora il numero dei casi attivi, giunto a quota 21.255, mentre i pazienti guariti sono 8.252. Dall'inizio dell'emergenza sono 30.442 i casi confermati, così suddivisi: 12.317 nella provincia di Bari, 3.257 nella provincia di Bat, 2.122 nella provincia di Brindisi, 7.127 nella provincia di Foggia, 2.243 nella provincia di Lecce, 3.146 nella provincia di Taranto, 229 fuori regione, 1 di residenza non nota.