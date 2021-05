Coronavirus, solo 37 casi nel Foggiano: in Puglia scendono ancora i ricoverati, stabile il tasso di positività

Resta stabile l'andamento dei nuovi contagi in Puglia, dove oggi sono stati accertati 615 nuovi positivi su 10932 tamponi (Tasso di positività al 5,6%): 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Risale il numero dei decessi, 36 quelli rilevati oggi il 61% dei quali nella provincia di Bari (22). Sono 5 i morti nel Leccese, 4 nel Foggiano, 3 nel Tarantino. Infine, un decesso è stato registrato in provincia di Brindisi e un altro nella Bat.

Per l'undicesimo giorno consecutivo si osserva un segno meno nella variazione dei positivi, in calo anche oggi di oltre 1100 unità, grazie soprattutto alle 1712 guarigioni riscontrate oggi. Procede spedita anche la decrescita dei ricoverati (-66 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 244.233, così suddivisi: 92.964 nella Provincia di Bari, 24.291 nella Provincia di Bat, 18.504 nella Provincia di Brindisi, 43.834 nella Provincia di Foggia, 25.170 nella Provincia di Lecce, 38.307 nella Provincia di Taranto, 783 attribuiti a residenti fuori regione, 380 di residenza non nota.