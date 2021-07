Coronavirus, zero casi e nessun decesso nel Foggiano: in Puglia gli attualmente positivi sotto quota 2mila

Sono 19 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia, su un totale di 4342 tamponi processati: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 9 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Nessun caso rilevato nella provincia di Foggia, mentre sono 2 i decessi registrati oggi, uno nella provincia di Bari, l'altro in quella di Barletta-Andria-Trani.

I pazienti guariti sono 245.285. Scendono sotto quota 2mila i casi attualmente positivi (1879), a 82 i positivi ricoverati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.741.375 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.816 così suddivisi: 95.283 nella Provincia di Bari, 25.616 nella Provincia di Bat, 19.854 nella Provincia di Brindisi, 45.210 nella Provincia di Foggia, 27.083 nella Provincia di Lecce, 39.576 nella Provincia di Taranto, 817 attribuiti a residenti fuori regione, 377 di provincia di residenza non nota.