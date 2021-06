Coronavirus, solo 12 nuovi casi nel Foggiano e nessun decesso: tasso di positività in Puglia al 2,4%

Coronavirus in Puglia: nella giornata di oggi i casi rilevati sono gli stessi di ieri, 140, ma su un totale maggiore di tamponi (5944). Nello specifico, sono stati registrati 43 casi in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce.

Continua la discesa dei casi attualmente positivi (-535 rispetto a ieri), mentre i ricoverati scendono a quota 289. Sono invece 672 le guarigioni registrate.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.567.120 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.160 così suddivisi: 94.915 nella Provincia di Bari, 25.490 nella Provincia di Bat, 19.587 nella Provincia di Brindisi, 45.011 nella Provincia di Foggia, 26.764 nella Provincia di Lecce, 39.222nella Provincia di Taranto, 803 attribuiti a residenti fuori regione, 368 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico di sabato 12 giugno 2021.