Coronavirus, 5 morti e 48 casi nel Foggiano: in Puglia calano ancora ricoverati e casi attivi

Coronavirus in Puglia: nella giornata di oggi sono stati registrati 1.020 nuovi casi di positività all'infezione da Covid, su un totale di 10.141 tamponi processati: 438 in provincia di Bari, 93 in provincia di Brindisi, 99 nella provincia BAT, 48 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 254 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.

Ben 33 i decessi accertati, 17 dei quali nella sola provincia di Bari. Sono 5 i decessi nel Foggiano, 4 nella Bat, 3 nel Leccese e 4 nella provincia di Taranto.

Nella giornata di oggi si sono registrati altri 3.565 guarigioni, per un totale di 88.325 persone guarite. Scende a 41.600 il dato dei casi attivi e con esso anche quello dei ricoverati, giunto a 1.596.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.418.783 test, il totale dei casi confermati è di 133.479, così suddivisi: 50.675 nella Provincia di Bari, 14.516 nella Provincia di Bat, 9.765 nella Provincia di Brindisi, 27.518 nella Provincia di Foggia, 11.341 nella Provincia di Lecce, 18.964 nella Provincia di Taranto, 557 attribuiti a residenti fuori regione, 143 di residenza non nota.