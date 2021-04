Coronavirus, 172 casi e 5 morti nel Foggiano: stabile il tasso di positività in Puglia

Su 6220 tamponi processati, sono 815 i casi di positività all'infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia: 297 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 33 nella provincia BAT, 172 in provincia di Foggia, 224 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività è del 13,1%.

Tornano a salire i decessi, 39 quelli registrati oggi: 26 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.



Oltre 1200 i guariti accertati oggi, che fanno scendere di 471 unità il numero dei casi attivi (51576), mentre resta pressoché invariato il dato dei ricoverati (2248 contro i 2249 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.007.810 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 211.345 così suddivisi: 82.232 nella Provincia di Bari, 20.596 nella Provincia di Bat, 15.491 nella Provincia di Brindisi, 38.718 nella Provincia di Foggia, 20.470 nella Provincia di Lecce, 32.807 nella Provincia di Taranto, 714 attribuiti a residenti fuori regione, 317 di residenza non nota.