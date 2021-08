Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Coronavirus in Puglia: Sono 281 i nuovi casi rilevati oggi in Puglia su un totale di 12229 tamponi processati: 38 in provincia di Bari, 31 in provincia di Barletta-Andria-Trani, 6 in provincia di Brindisi, 32 in provincia di Foggia, 145 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto, 5 fuori regione e 5 di provincia in via di definizione. Non si registrano persone decedute.

Salgono a 3862 le persone attualmente positive, mentre sono 148 i pazienti ricoverati (22 dei quali in terapia intensiva). Sono 248264 i pazienti guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati tamponi, i casi positivi rilevati sono così suddivisi: 96.360 nella provincia di Bari, 26.352 nella provincia di Bat, 20.409 nella provincia di Brindisi, 45.848 nella provincia di Foggia, 28.453 nella provincia di Lecce, 40.045 nella provincia di Taranto, 898 fuori regione, 438 di provincia in via di definizione.