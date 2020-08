Coronavirus, i contagi continuano a salire: 33 casi in Puglia (7 nella provincia di Foggia)

Continua a salire il numero dei contagi in Puglia. Nella giornata di oggi sono 33 i nuovi positivi, su 2.123 test: è dal 7 maggio scorso che non si registrava un numero così alto, allora furono 49. Dei nuovi casi, ben 16 si sono verificati nella provincia di Bari, 5 nella Bat, 4 nel Brindisino, 1 nella provincia di Taranto e 7 nella provincia di Foggia. Fortunatamente non ci sono stati decessi.

Con l'impennata di casi, a fronte degli zero guariti di oggi, salgono i dati degli attualmente positivi (262) e dei ricoverati (45). Sono invece 216 le persone in isolamento. Per quanto riguarda la provincia di Foggia, si aggrava la situazione nel comune capoluogo, dove si registrano 11-20 casi attivi, come a San Nicandro. Resta invariata la situazione di Lucera (1-5 casi) e di Cerignola (21-50).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 261.101 test, per un totale di 4.793 positivi così suddivisi: 1.563 nella provincia di Bari, 389 nella Bat, 680 nella provincia di Brindisi, 1.247 nella provincia di Foggia, 597 nella provincia di Lecce, 285 nella provincia di Taranto, 32 casi attribuiti a residenti fuori regione.