Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 11 settembre 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Oggi in Puglia sono stati registrati 222 nuovi casi di infezione da Covid-19 su oltre 16mila tamponi processati (tasso di positività 1,4%): 46 nella provincia di Bari, 33 nella provincia di Bat, 37 nella provincia di Brindisi, 32 nella provincia di Foggia, 45 nella provincia di Lecce, 22 in quella di Taranto, 1 fuori regione e 6 da identificare. Sono 2 le vittime.

Per il dodicesimo giorno consecutivo i casi attivi diminuiscono: attualmente le persone positive sono 3725 (-28 rispetto a ieri). In calo anche le presenze nei reparti Covid: 182 sono i positivi nei reparti di area medica (-4 rispetto a ieri), mentre sono scesi a 20 i pazienti in terapia intensiva (-3).