Coronavirus: 1332 nuovi positivi e 27 morti in Puglia. 189 contagi e otto vittime in provincia di Foggia

In provincia di Foggia gli attualmente positivi sono circa 4mila sui complessivi 20.099. 189 quelli che sono risultati infetti al Covid-19 nelle ultime 24 ore. In Puglia invece ci sono 1332 nuovi contagiati, di cui la metà (667) in provincia di Bari. Nel Brindisino sono 84, 106 nella provincia Bat, 110 nel Leccese, 153 nel Tarantino, 12 residenti fuori regione e un caso di provincia di residenza non nota.

Sono 7913 i test per l'infezione registrati dal dipartimento Promozione della Salute. I decessi sono stati 27 di cui in provincia di Bari, due nella Bat, otto in Capitanata, cinque in provincia di Lecce e uno in provincia di Taranto.

8.013 sono i pazienti guariti. I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 11.11.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/1cuNJ