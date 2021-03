Coronavirus, 3 morti e 252 casi nel Foggiano. In Puglia oltre 1.600 nuovi positivi, mai così tanti dall'inizio dell'anno

Continua a salire senza sosta la curva dei contagi in Puglia. Sono 1.634 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi, su un totale di 10.938 tamponi: 725 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 126 nella provincia BAT, 252 in provincia di Foggia, 143 in provincia di Lecce, 291 in provincia di Taranto, 8 casi di provincia di residenza non nota. Era dal 31 dicembre che in Puglia non si registrava un numero così alto di casi. Il tasso di positività sale al 14,9%.

Sono 17 i decessi registrati oggi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto.

Sono 36.986 i casi attualmente positivi (+391 rispetto a ieri), mentre si registra un nuovo aumento dei pazienti ricoverati, giunti a 1.571.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.660.804 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 160.542 così suddivisi: 62.416 nella Provincia di Bari, 16.578 nella Provincia di Bat, 11.705 nella Provincia di Brindisi, 31.170 nella Provincia di Foggia, 13.901 nella Provincia di Lecce, 23.934 nella Provincia di Taranto, 615 attribuiti a residenti fuori regione, 223 provincia di residenza non nota.