Coronavirus, 140 casi in Puglia: nel Foggiano 26 nuovi positivi e nessun decesso

Nella giornata di oggi, in Puglia sono stati registrati 5.684 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 140 casi positivi: 38 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 9 nella provincia BAT, 26 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Il tasso di positività è del 2,5%.

Sono stati registrati 7 decessi: 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce.

Sono 663 le persone guarite, che fanno scendere ulteriormente i casi attualmente positivi (14347 vs 14877) e le persone in isolamento domiciliare. Scendono sotto quota 300 i positivi ospedalizzati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.561.176 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.020, così suddivisi: 94.872 nella Provincia di Bari, 25.467 nella Provincia di Bat, 19.565 nella Provincia di Brindisi, 44.999 nella Provincia di Foggia, 26.749 nella Provincia di Lecce, 39.199 nella Provincia di Taranto, 802 attribuiti a residenti fuori regione, 367 provincia di residenza non nota.